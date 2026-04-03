Banco Nación impulsa créditos en 12 cuotas con tasas más accesibles

El Banco de la Nación Argentina lanzó una nueva propuesta de financiamiento que busca facilitar el acceso al crédito mediante planes de pago en hasta 12 cuotas y con tasas de interés más bajas que las habituales del mercado.

La iniciativa apunta a ofrecer alternativas más accesibles para el consumo y el financiamiento personal, en un contexto donde las tasas de interés siguen siendo elevadas en gran parte del sistema financiero. En este sentido, la entidad busca posicionarse con opciones más competitivas, especialmente para sus clientes.

Entre las características principales, se destacan los préstamos con plazos cortos —como 12 meses— que permiten una devolución más rápida y con menor carga de intereses acumulados. Este tipo de financiamiento resulta atractivo para quienes necesitan cubrir gastos puntuales sin comprometerse a largos períodos de endeudamiento.

Además, algunas líneas pueden gestionarse de manera digital a través de la aplicación del banco, lo que agiliza el proceso y permite conocer de antemano el monto de las cuotas mediante simuladores online.

Banco de la Nación Argentina

Si bien las condiciones específicas varían según el perfil del solicitante, el Banco Nación continúa ofreciendo tasas que, en ciertos casos, se ubican por debajo de otras entidades, especialmente para clientes que perciben sus ingresos en la institución.

Con esta nueva propuesta, el banco público refuerza su estrategia de impulsar el crédito en condiciones más favorables, buscando dinamizar el consumo y brindar alivio financiero a distintos sectores de la población.