Organizaciones por las Dos Vidas entregaron en mano una carta al Presidente Fernández

Organizaciones Provida entregaron este lunes una carta abierta al presidente Alberto Fernandez en el Monumento a los Héroes de Malvinas. “En Río Grande la mayoría amamos la vida y queremos que se respete el primer derecho humano fundamental que es el derecho a la vida, sin el cual los otros derechos no importan, si no tenes vida no hay nada”.

Durante la visita del presidente Fernández al Monumento a los Héroes de Malvinas distintas organizaciones PROVIDA se manifestaron pacíficamente con banderas alusivas a la postura “TODA VIDA VALE”. También se colocaron cintas celestes y banderas salvemos las dos vida en el puente peatonal ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3 a la altura de calle Almafuerte.

“Lo importarte, que pudimos entregar en mano una carta abierta firmada por diferentes referentes de la ciudad al presidente y manifestarle que “instalar la idea del aborto en la argentina es instalar la idea de un genocidio masivo de personas por nacer“. “Río Grande la mayoría amamos la vida y queremos que se respete el primer derecho humano fundamental que es el derecho a la vida, sin el cual los otros derechos no importan, si no tenés vida no tenés nada”, expresaron.