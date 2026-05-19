Peña folklórica para celebrar la víspera del 25 de Mayo en Río Grande

La comunidad de Río Grande podrá disfrutar de una nueva edición de la peña “Esperando el 25”, una propuesta cultural y tradicional que reunirá música, danza y espíritu patrio en la previa de un nuevo aniversario de la Revolución de Mayo.

La actividad se llevará adelante el domingo 24 de mayo desde las 20 horas en el Gimnasio del Club Social y Deportivo San Martín, ubicado en O’Higgins 46, con entrada libre y gratuita.

Durante la noche habrá presentaciones de artistas locales y grupos de danza folklórica que ofrecerán un repertorio pensado para compartir en familia y celebrar una de las fechas más representativas de la historia argentina.

A la medianoche, los festejos continuarán con la interpretación del tradicional Pericón, invitando al público a sumarse al baile y vivir en comunidad la llegada del 25 de Mayo.