Convocan a docentes y estudiantes al 2° Ateneo de Primera Infancia en Tierra del Fuego

Docentes, equipos interdisciplinarios y estudiantes avanzados del Profesorado de Educación Inicial podrán participar del 2° Ateneo de Primera Infancia en el Nivel Inicial denominado “De la reflexión a la acción pedagógica”, una propuesta de formación orientada al fortalecimiento de las prácticas educativas en el primer ciclo del Nivel Inicial.

La actividad se desarrollará de manera presencial el próximo 23 de mayo en la ciudad de Río Grande y el 13 de junio en Ushuaia, en el horario de 9 a 17 horas.

En Río Grande, el encuentro tendrá lugar en el gimnasio de la Escuela N° 2, ubicado en Rivadavia 599, mientras que en Ushuaia se realizará en el gimnasio del Polivalente de Arte, en Alem 15.

La convocatoria está destinada a docentes de Nivel Inicial y de la modalidad, maestros bibliotecarios, profesores de Educación Física y Educación Artística, equipos interdisciplinarios y estudiantes del último año del profesorado.

Durante la jornada se abordarán distintas temáticas vinculadas a las prácticas diversificadas, la multitarea y organización de la enseñanza, la corporeidad y sonoridad, además de la evaluación en el primer ciclo del Nivel Inicial.

El ateneo se desarrollará bajo la modalidad de taller secuencial, promoviendo el intercambio de experiencias y la construcción colectiva de herramientas pedagógicas aplicables al trabajo cotidiano en las aulas.

Las personas interesadas deberán completar la inscripción según su ciudad:

• Río Grande: https://forms.gle/rXpvtD8iz6d8cvqX9⁠�

• Ushuaia: https://forms.gle/cVVXFxzANF4RfpkN9⁠�