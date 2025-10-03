En Río Grande se consolida el crecimiento sostenido de las escuelas deportivas

Las propuestas alcanzan a infancias, juventudes y adultos mayores, ofreciendo actividades gratuitas y accesibles que promueven la inclusión, la salud y el desarrollo comunitario.

En este marco, se organizaron encuentros deportivos en básquet, handball, vóley y gimnasia artística, donde vecinos y vecinas participaron activamente, compartiendo jornadas de integración y formación.

También se llevaron adelante instancias de natación en el Natatorio “Eva Perón”, donde deportistas de diferentes edades pudieron mostrar sus habilidades, favoreciendo tanto la competencia como la mejora del rendimiento.

Desde el área de Deportes se planifica, ejecuta y realiza el seguimiento de cada disciplina con el objetivo de garantizar que toda la comunidad tenga la posibilidad de acceder al deporte como herramienta fundamental para el bienestar integral.

“La gestión deportiva tiene como eje principal garantizar el acceso igualitario al deporte. Cada encuentro refleja el trabajo sostenido que realizamos junto a los equipos y las familias”, señaló Antonela Soto, directora de Deportes de la Subsecretaría de Deportes.

De esta manera, se reafirma el compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura, el acompañamiento y la promoción de actividades que contribuyen a una ciudad más saludable, inclusiva y con mayores oportunidades para todos y todas.