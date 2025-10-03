Más de 153.000 fueguinos habilitados para votar en las elecciones nacionales

El padrón definitivo para los comicios nacionales del 26 de octubre de 2025 confirma que 153.123 ciudadanos de Tierra del Fuego estarán habilitados para emitir su voto, distribuidos en 472 mesas en toda la provincia.

Según el informe del Sistema de Gestión Electoral (SGE) del Poder Judicial de la Nación, Ushuaia tendrá 68.411 electores habilitados y Río Grande reunirá 78.368, convirtiéndose en la ciudad con mayor peso electoral. En Tolhuin podrán votar 6.099 personas, mientras que en la Antártida figuran 241 electores y en las Islas del Atlántico Sur solo 4.

El documento también indica que se realizaron ajustes en el padrón: 112 agregados puros, 376 incorporaciones por cambio de mesa, 87 tachas puras y 398 tachas por modificaciones de mesa. Estas variaciones, sin embargo, no modificaron de manera significativa el total final de electores.

En resumen, 153.123 fueguinos participarán en las elecciones del 26 de octubre, perfilando el escenario electoral provincial de cara a los comicios nacionales.