Se cierra una nueva semana de negocios en el mercado doméstico, con una tendencia dispar en los precios

Los precios se mantuvieron mayormente entre estables y alcistas en relación con la jornada previa, manteniendo buena presencia de compradores en mercado. En el mercado de trigo, las ofertas de compra no sintieron grandes cambios, luego de las importantes subas en la jornada del jueves. Por el lado de la soja, mejoró la oferta en el segmento disponible, volviendo a registrarse condiciones de compra para la nueva campaña. En el mercado de maíz la tendencia fue dispar, mientras que se repitieron las ofertas por sorgo y girasol.





Mercado de Chicago



El mercado de Chicago cerró con subas para los tres principales granos. Los futuros de trigo anotaron subas considerables producto de la posibilidad de que Rusia imponga tributos a las exportaciones como forma de estabilizar precios internos. Por el lado del maíz, las subas se originan principalmente por el arrastre de la tendencia en el mercado de trigo y por el clima seco en Sudamérica. Por el lado de la soja, se registraron mejoras en las cotizaciones en la jornada, producto de la incertidumbre con respecto a la campaña de soja en Argentina y Brasil, y el efecto potencial de la sequía sobre los rindes.





Dólar Banco Nación



El tipo de cambio del Banco Nación fue 82,0100 / 82,2100; +0,10% respecto al cierre anterior.



Rofex

El volumen de negocios de ROFEX en futuros y opciones de dólar fue de 243.232 contratos, mientras que el interés abierto acumula 4.395.611 lotes. Los ajustes para las distintas posiciones del contrato DLR fueron los siguientes:



SOJA

En la jornada de hoy, tuvimos una mejora en la oferta abierta por soja contractual, ofreciéndose sobre el final de la rueda de negocios $ 26.900/t por soja condición fábrica, $ 190/t por encima del precio pizarra del día de ayer.



Destacó la aparición de ofertas de compra por soja de la nueva campaña, ayer ausentes en el mercado, ofreciéndose de forma abierta US$ 290/t por la oleaginosa con entrega entre abril y mayo del año próximo, sin descartar mejoras.





GIRASOL

En el mercado de girasol, con menos compradores en mercado, se mantuvo la oferta de US$ 380/t para la oleaginosa con entrega entre diciembre y marzo del año próximo.



TRIGO

En el mercado de trigo, los precios se mantuvieron en línea con el día de ayer, luego de las importantes subas registradas en la rueda previa.

Por trigo con entrega en el mes de diciembre, se ofrecieron US$ 220/t, generalizado entre la mayoría de los participantes, misma oferta que en el día de ayer. Para entrega en el mes de enero, según registra la plataforma SIO-Granos, se podían cerrar negocios por hasta US$ 225/t.



MAÍZ

El panorama en el mercado de maíz fue mayormente bajista en la rueda de hoy, destacando algunas mejoras puntuales.

Por maíz con entrega contractual, la oferta abierta cayó US$ 5/t hasta los US$ 190/t, aunque no se descartan mejoras. Esta misma condición se mantenía para la entrega en el mes de enero.

En cuanto a la campaña 2020/21, para maíz con entrega entre marzo y mayo se ofrecieron US$ 180/t de forma abierta, por debajo de la rueda del jueves; sin embargo, no se descarta la posibilidad de mejorar esta condición ofreciendo lotes importantes. Destacó la oferta US$ 168/t por maíz con entrega en el mes de julio, unos US$ 8/t por encima de la oferta en la jornada de ayer.





CEBADA

En la rueda de hoy, no se registraron ofertas de compra por dicho producto.

SORGO

En la jornada de hoy, se ofrecieron abiertamente US$ 210/t por sorgo con entrega entre abril y junio del año próximo, sin cambios respecto a la rueda previa.



Por Luis Ciucci