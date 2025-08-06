Aprender Tecnología Está al Alcance de Todos: Ya Podés Inscribirte a los Talleres Digitales en Río Grande

Comenzaron las inscripciones para una nueva edición de talleres tecnológicos abiertos a la comunidad, una propuesta que busca acercar herramientas digitales a personas de todas las edades.

Las clases iniciarán el 11 de agosto y se dictarán en el Espacio Tecnológico (Pellegrini 520) y en el Centro de Formación Laboral y Tecnológica de Zona Sur (Portolán 460), con opciones para niños, jóvenes y adultos, a partir de los 5 años.

La oferta incluye cursos de robótica, impresión 3D, programación, diseño gráfico e informática, entre otros. Se trata de una oportunidad para aprender, actualizarse y desarrollar habilidades clave para el presente y el futuro.

Quienes deseen participar pueden inscribirse ingresando a:



https://ciudadtecnologica.riogrande.gob.ar/inscripciones