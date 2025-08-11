A.S.O.E.M. aprobó balances y trató situación económica en su Asamblea General Ordinaria

La Asociación Sindical de Obreros y Empleados Municipales (A.S.O.E.M.) llevó adelante el pasado 8 de agosto su Asamblea General Ordinaria, encuentro que se realizó en la sede gremial de calle O’Higgins N° 126 y contó con la participación de afiliados y miembros de la Comisión Directiva.

Durante la jornada se procedió a la constitución formal de la asamblea, designando a dos afiliados para la firma del acta junto al Secretario General y al Secretario de Actas. Posteriormente, se presentaron y analizaron la memoria institucional, estados contables y patrimoniales, informes de auditoría e inventarios correspondientes a los ejercicios económicos Nº 26 al 32, que abarcan el período 2018-2024.

Asimismo, se explicó la situación de los últimos ejercicios y las razones por las cuales algunos balances fueron tratados fuera del plazo habitual.

Cumplido el quórum reglamentario, los afiliados presentes votaron a mano alzada la aprobación de los balances, resultando aprobados por mayoría, con una sola disidencia.

La Secretaria General, Claudia Barrientos, destacó que estos espacios de participación permiten fortalecer la transparencia y el compromiso de todos los trabajadores municipales con su organización sindical.