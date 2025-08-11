Gran Premio de la Hermandad 2025: horarios, requisitos y cierre de rutas en el complejo fronterizo San Sebastián

El Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Secretaría de Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur y Asuntos Internacionales, informa a la comunidad los detalles oficiales sobre los horarios, requisitos y cortes de rutas en el marco de la 50ª edición del Gran Premio de la Hermandad Chileno–Argentino.

Horarios especiales en el Complejo Fronterizo San Sebastián (Argentina)

Durante los días previos y de competencia, el Complejo Fronterizo San Sebastián tendrá horarios especiales para facilitar el tránsito de los participantes y público:

Miércoles 14 y jueves 15 de agosto: apertura de 08:00 a 00:00 horas y cierre de 06:00 a 23:40 horas.

Sábado 16 y domingo 17 de agosto (días de competencia): apertura de 04:00 a 07:30 horas y cierre de 04:00 a 07:00 horas.

Reapertura posterior al paso del barredor: apertura hasta las 22:00 horas y cierre hasta las 21:40 horas, según programación de la organización.

Lunes 18 de agosto: se retoma el horario habitual del complejo fronterizo.

Requisitos obligatorios para pilotos y navegantes

Todos los pilotos y navegantes deberán completar la Declaración Jurada Digital del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) de Chile, disponible en www.ingresoachile.cl. Este trámite debe presentarse en formato digital o impreso con la fecha exacta del cruce, que para esta edición será el sábado 16 de agosto. En caso de realizar la declaración el día 15, se debe consignar la fecha de ingreso como 16 de agosto.

Productos prohibidos para el ingreso a Chile

Está estrictamente prohibido ingresar a Chile con frutas, verduras, hortalizas frescas, flores de corte, semillas, nueces, productos artesanales con vegetales, ajo seco, carnes crudas, embutidos, fiambres, lácteos y alimentos preparados, incluso para consumo personal. Algunos productos deben ser declarados al ingreso, aunque su autorización queda sujeta a inspección. No declarar puede implicar multas de 3 UTM o más, por lo que se recomienda evitar transportar alimentos crudos.

Recomendaciones para el cruce

Cada paso fronterizo requiere completar una nueva Declaración Jurada Digital. Ambos complejos cuentan con WiFi para realizar el trámite en línea, pero se aconseja hacerlo con al menos 24 horas de anticipación y verificar que toda la documentación esté vigente para evitar demoras.

Cortes de ruta programados para la competencia

Para garantizar el correcto desarrollo del Gran Premio, se establecen los siguientes horarios de corte de ruta para las dos etapas:

Primera etapa (sábado 16/08/2025) – Río Grande a Porvenir: cortes desde las 06:00 horas en distintos tramos clave, como Baquedano hacia Porvenir, ingreso a parcelas, cruces Las Flores, Vicuña, Cameron, Chorrillo, Frontera, entre otros, con horarios de corte escalonados hasta las 09:30 horas.

Segunda etapa (domingo 17/08/2025) – Porvenir a Río Grande: cortes desde las 06:00 horas en tramos como Porvenir hacia Baquedano, cruces Onaissin, Cameron, Vicuña, Las Flores, Frontera y rutas provinciales, con cortes hasta las 10:15 horas.

El Gobierno Provincial solicita a la comunidad y a los participantes respetar todas las indicaciones y medidas de seguridad para asegurar el desarrollo ordenado y seguro de esta emblemática competencia que une a Argentina y Chile.