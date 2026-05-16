Abren inscripciones para acceder a becas gratuitas en cursos oficiales de Google

Se encuentra abierta una nueva convocatoria para acceder a 3.000 becas gratuitas destinadas a la realización de cursos oficiales de Google, una iniciativa que apunta a promover la formación tecnológica y ampliar las oportunidades de inserción laboral.

La propuesta es impulsada por el Ente Metropolitano Córdoba junto al Campus Norte de la Universidad Nacional de Córdoba y contempla capacitaciones virtuales en distintas áreas vinculadas al mundo digital, como inteligencia artificial, análisis de datos, computación en la nube y herramientas colaborativas.

Los cursos se desarrollarán de manera online mediante la plataforma Google Cloud Skills Boost, permitiendo que los participantes puedan avanzar a su propio ritmo y desde cualquier lugar.

La convocatoria está orientada a jóvenes, estudiantes, emprendedores, trabajadores y personas interesadas en adquirir nuevas herramientas tecnológicas para mejorar su perfil profesional.

Al finalizar las capacitaciones, los participantes recibirán certificaciones oficiales que acreditarán los conocimientos adquiridos.

Las inscripciones estarán disponibles hasta el próximo 26 de mayo y se realizan de forma digital a través de los canales habilitados por la organización