﻿Top 5 de jugadores de póker argentinos: entérate quiénes son

El póker tiene altas y bajas constantes producto de la propia evolución del juego y nuevas estrategias que llegan para desbarrancar a los reyes del juego. Sin embargo, estos argentinos se mantienen desde hace muchos años en la cima del mundo con niveles superlativos y partidas que quedarán guardadas para siempre en la memoria de los fanáticos.

Mirá quiénes son los jugadores de póker argentinos con mejor ranking y fama en todo el mundo por su buen juego a los que te podés encontrar y desafiar en algunas de estas partidas de poker online argentina.

María Constanza Lampropulos

Si sos fanático del póker es imposible que no la conozcas, porque Connie es la mejor jugadora argentina de póker de todos los tiempos, según el ranking de la GPI. Nacida en Buenos Aires y Licenciada en Administración de Empresas, tuvo sus primeros pasos con las cartas durante su primera infancia donde jugaba con su hermano. Posteriormente, aprendió las reglas del No Limit Hold’em, aunque la influencia de Iván Lucá, su ex pareja, fue fundamental ya que animó a Connie a viajar y competir contra los mejores.

Para “Connie” la clave de su éxito es la paciencia y en 2017 tuvo el punto de quiebre al ganar el party poker MILLION UK donde se quedó con el pozo de 1 millón de libras. Actualmente Lampropulos ostenta el primer lugar del ranking histórico del GPI con 1,328.71 puntos.

2 Andrés Korn

Se trata de otro de los argentinos con mayor talento en el amplio y heterogéneo universo del poker. “Cacho” como lo apodan sus amigos y familiares, tiene en la perseverancia y disciplina a su fórmula del éxito. Korn comenzó a jugar desde chico, ya que a los 10 años jugaba en la modalidad naipe al 7, aunque sin fichas que eran reemplazadas por caramelos.

La meta siempre estuvo clara para Korn y gracias a un canal deportivo conoció Hold´em del cual se enamoró a primera vista. En 2003 abrió una cuenta para jugar póker online y un año después conoció Las Vegas.

El 2 de julio de 2017 quedó grabado a fuego para Korn y para el póker argentino, ya que obtuvo el ansiado brazalete de la WSOP siendo el segundo campeón de nuestro país en obtenerlo tras la victoria de Lucá en 2015. “Cacho” se quedó con el evento 56 No Limit Hold´em de la World Series of Poker (WSOP) en Las Vegas tras vencer al taiwanés Chen con una recompensa de US$ 618.285.

3 Ezequiel Waigel

Fue el 2018 el punto de inflexión del argentino al obtener el segundo puesto en la final del WCOOP 2018. A partir de allí, el argentino se transformó en un rival digno de respeto.

Waigel no siempre pudo enfocarse al 100% a las mesas de póker ya que culminar su casa fue una de las premisas en las que tuvo que enfocarse, aunque pese a eso obtuvo una carrera excepcional con giras europeas por Irlanda y Reino Unido que lo mantienen como el mejor tercer jugador de la historia de Argentina con 1036,16 puntos.

4 José Ignacio Barbero

El 2019 fue una muestra de todo el potencial del argentino que conquistó el ranking de Argentina culminando el año como el mejor de todos y el rival a vencer, según Global Poker Index que realiza el posicionamiento en el país desde el 2015. Nacho obtuvo 20 cobros, 8 mesas finales, segundos puestos en 3 ocasiones y dos títulos generando una bolsa total de casi 500.000 dólares.

Barbero es uno de los jugadores más reconocidos en América Latina y gracias a su regularidad mantiene un pozo total de 4,3 millones de dólares en ganancias desde sus comienzos en 1997. Nacho también se dio el lujo de ser la cara visible de uno de los sitios de póker más importantes de todos gracias a sus grandes actuaciones que lo pusieron en el foco de todos los flashes tanto de la prensa especializada como de los jugadores amateurs que buscan en el un referente para alcanzar el éxito y los millones.

Este argentino aprendió a jugar póker en Francia, tras abandonar el país durante la fuerte crisis del 2001. Actualmente forma parte de la vieja escuela, pero Barbero continua en constante aprendizaje para adaptarse a los nuevos tiempos en el póker y su evolución a ritmos incesantes. Para Nacho, la clave es analizar videos durante las retransmisiones de las mesas finales y colocar pausa para adivinar los movimientos en base a las cartas y board.

5 Andrés Viola

El argentino es un experto en póker online y durante 2018 fue campeón del evento principal de las XL Blizzard donde obtuvo US$ 183.000 y un pasaje directo para la WSOP de ese año.

A partir de allí, Andrés tuvo una carrera en alza participando en diferentes torneos presenciales y virtuales, siempre con rendimientos destacados. Viola se ubica como el quinto mejor jugador argentino de la historia con 763.56 puntos según el ranking de la GPI.