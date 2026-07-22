Preparan una Expo Outlet para impulsar las ventas y fortalecer el comercio local en Río Grande

Con el objetivo de generar nuevas oportunidades para el sector comercial, avanza la organización de una Expo Outlet Comercial que buscará reunir a comercios de Río Grande en un espacio destinado a promover las ventas y acercar promociones a los consumidores.

La iniciativa prevé la participación de locales de distintos rubros, que podrán ofrecer descuentos, liquidaciones y productos de temporada, con la intención de incentivar el consumo y brindar mayor visibilidad a la oferta comercial de la ciudad.

El evento se desarrollaría en un lugar céntrico y de fácil acceso para facilitar la concurrencia del público, favoreciendo además el encuentro entre comerciantes y vecinos.

La propuesta surge en un contexto económico desafiante para la actividad comercial, por lo que se busca implementar herramientas que contribuyan a dinamizar las ventas y acompañar a los negocios locales.

Desde la Cámara de Comercio destacaron la importancia de este tipo de acciones conjuntas, que permiten fortalecer el sector y generar espacios de promoción para los emprendimientos y comercios de la ciudad.

En las próximas semanas se darán a conocer más detalles sobre la fecha, el lugar y el mecanismo de inscripción para los comercios interesados en participar de la Expo Outlet Comercial.