ARCA habilitó un nuevo plan de pagos: los requisitos clave para regularizar deudas

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) puso en marcha un nuevo régimen de facilidades de pago destinado a que micro y pequeñas empresas, monotributistas y entidades sin fines de lucro puedan regularizar deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social vencidas hasta el 30 de junio de 2026.

Entre los requisitos más importantes, los contribuyentes deberán adherirse al plan dentro del plazo establecido por el organismo y realizar un pago inicial equivalente al 5% de la deuda consolidada. Además, las cuotas serán mensuales, iguales y consecutivas, con una tasa de financiación del 2,75% mensual.

Para las micro y pequeñas empresas y los monotributistas, el plan permite financiar las obligaciones generales en hasta 18 cuotas. En el caso de las deudas por retenciones y percepciones, el máximo será de 9 cuotas.

Otro de los puntos destacados es que el monto mínimo del pago a cuenta y de cada cuota será de 50.000 pesos, condición que deberán cumplir todos los adherentes al régimen.

La adhesión al plan podrá realizarse a través del sistema «Mis Facilidades» de ARCA, utilizando clave fiscal, donde los contribuyentes podrán consolidar la deuda y generar el volante electrónico de pago correspondiente.

El nuevo esquema busca brindar una alternativa para que los contribuyentes regularicen sus obligaciones fiscales sin que ello implique una condonación de intereses o sanciones, aunque con condiciones de financiación más accesibles que otros regímenes vigentes