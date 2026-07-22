El laboratorio de análisis clínicos amplía la atención en distintos barrios de la ciudad

El Laboratorio de Análisis Clínicos y Biología Molecular «Dr. Fernando Carlos Matera» continúa acercando sus servicios a los vecinos mediante distintos puntos de extracción distribuidos en los centros de salud de la ciudad, con el objetivo de facilitar el acceso a estudios médicos esenciales.

Las tomas de muestras se realizan en el Centro de Salud N.º 2 (Taparello 389), el Centro de Salud N.º 3 de Zona Sur (El Alambrador 212) y el Centro de Salud N.º 4 del barrio De las Aves (Águila Mora 2348), permitiendo que las personas puedan realizarse los análisis cerca de sus hogares.

Una vez obtenidas, las muestras son procesadas en el laboratorio ubicado en Gobernador Anadón 735, que cuenta con equipamiento de alta complejidad y certificaciones de calidad que respaldan la confiabilidad de los resultados. Entre las prestaciones disponibles se encuentran análisis de rutina como hemograma, glucemia, colesterol, triglicéridos, hepatograma, urea, creatinina, orina completa y urocultivo, además de estudios específicos para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades infecciosas, entre ellas tuberculosis y VIH.

Los turnos pueden solicitarse de lunes a viernes, de 7 a 14 horas, a través de WhatsApp al 2964-586014 o de manera presencial en la sede central del laboratorio. La iniciativa busca acercar los servicios de diagnóstico a los distintos barrios y promover un acceso más ágil a la atención sanitaria.