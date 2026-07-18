El Mercado del Atlántico fortalece el intercambio de productos de la Patagonia

El Mercado del Atlántico continúa afianzándose como un espacio que impulsa la producción regional y el intercambio comercial entre distintas localidades de la Patagonia. La propuesta busca ampliar las oportunidades para emprendedores y productores, además de promover el consumo de artículos con identidad patagónica.

El espacio reúne productos elaborados en Tierra del Fuego y Santa Cruz, ofreciendo una variada propuesta para residentes y visitantes. De esta manera, se favorece la comercialización de emprendimientos locales y se generan nuevos vínculos entre productores de la región.

Ubicado en el Paseo Canto del Viento, sobre Fagnano 650, el Mercado del Atlántico permanece abierto todos los días, permitiendo acceder a alimentos, artesanías y diferentes productos regionales elaborados por emprendedores patagónicos.

La incorporación de nuevas producciones provenientes de Santa Cruz amplía la oferta disponible y fortalece la integración entre las provincias del sur del país, creando mayores oportunidades de desarrollo para quienes forman parte del sector emprendedor.

Con esta propuesta, el Mercado del Atlántico se consolida como un punto de encuentro para la producción patagónica, promoviendo el crecimiento de las economías regionales y acercando a la comunidad una amplia variedad de productos de elaboración local y regional.