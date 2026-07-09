Argentina reforzó la vigilancia en el Atlántico Sur tras el paso del HMS Medway

La presunta navegación del patrullero británico HMS Medway por aguas bajo jurisdicción argentina generó una rápida respuesta de las autoridades nacionales, que habrían reforzado las tareas de vigilancia y seguimiento en el Atlántico Sur.

De acuerdo con la información conocida en las últimas horas, el buque de la Royal Navy fue detectado mientras se desplazaba desde las Islas Malvinas con rumbo al Estrecho de Magallanes, atravesando un sector marítimo de especial interés estratégico para la Argentina.

Ante esa situación, la Armada Argentina habría desplegado medios de observación y monitoreo para seguir el recorrido de la embarcación, utilizando recursos aeronavales y sistemas de vigilancia disponibles en el litoral austral.

Según trascendió, el seguimiento incluyó el empleo de sensores y una aeronave de exploración naval equipada con tecnología de observación de largo alcance, lo que permitió registrar el desplazamiento del patrullero durante parte de su trayecto.

El episodio volvió a poner en el centro del debate los mecanismos de información y confianza militar establecidos entre Argentina y el Reino Unido tras la firma de los Acuerdos de Madrid, que contemplan la comunicación anticipada de determinados movimientos militares en el Atlántico Sur.

Diversos sectores consideran que la ausencia de una notificación previa constituye un hecho que merece un análisis diplomático, debido a la sensibilidad que reviste la región y al histórico reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.

El tránsito del HMS Medway también reavivó el debate sobre la importancia de fortalecer las capacidades nacionales de control y vigilancia de los espacios marítimos, considerados fundamentales para la defensa de los recursos naturales y la soberanía.

En Tierra del Fuego, el hecho fue seguido con especial atención por tratarse de una zona estrechamente vinculada con la actividad marítima del Atlántico Sur y por la cercanía con las Islas Malvinas, un tema de permanente interés para la provincia.

Tras completar su recorrido por el extremo sur del continente, el patrullero británico recaló en el puerto de Punta Arenas, en Chile, donde tenía previsto realizar tareas de reabastecimiento antes de continuar con su misión.

Mientras tanto, el episodio continúa generando repercusiones en ámbitos políticos, diplomáticos y de defensa, donde se analiza el alcance de lo ocurrido y las implicancias que podría tener para la relación bilateral entre Argentina y el Reino Unido en torno al Atlántico Sur y la cuestión Malvinas.