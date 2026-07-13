Obras en marcha: destacan el avance de proyectos de infraestructura en distintos puntos de Tierra del Fuego

Las obras de infraestructura continúan avanzando en diferentes localidades de Tierra del Fuego, con intervenciones que abarcan espacios deportivos, establecimientos educativos, centros de salud y proyectos vinculados al desarrollo productivo.

El ministro de Obras y Servicios Públicos, Martín Moreyra, realizó un repaso del estado de las principales obras en ejecución y remarcó la importancia de sostener este tipo de inversiones para mejorar los servicios que reciben los vecinos.

Entre los trabajos finalizados sobresale la remodelación integral del gimnasio Ana Giró, donde se renovó el piso deportivo, se realizaron mejoras en los sanitarios, se actualizaron los sistemas de calefacción e instalación eléctrica y se acondicionaron distintos sectores del edificio para optimizar su funcionamiento.

Asimismo, continúan las tareas en el gimnasio del barrio 640 Viviendas y en el Colegio Sábato. En ambos casos se desarrollan trabajos relacionados con la red de gas y tareas generales de mantenimiento para garantizar espacios seguros y adecuados para las actividades diarias.

En el área de salud, la ampliación del Hospital Regional de Ushuaia mantiene un avance cercano al 60 por ciento. La continuidad de la obra depende del desarrollo de las tareas previstas, que se ven condicionadas por las bajas temperaturas propias del invierno y las limitaciones económicas actuales.

También siguen adelante las intervenciones destinadas a fortalecer la infraestructura vinculada al sector pesquero. Entre ellas se encuentra la ampliación de las instalaciones de la estación Río Olivia, un proyecto orientado a acompañar el crecimiento de nuevas actividades productivas.

Moreyra sostuvo que la continuidad de la obra pública resulta clave para ampliar la infraestructura disponible en áreas esenciales como la salud, la educación, el deporte y los servicios básicos.

Finalmente, explicó que varias obras que originalmente contaban con financiamiento nacional debieron ser reorganizadas tras la interrupción del envío de recursos, lo que obligó a redefinir prioridades y buscar nuevas alternativas para garantizar la continuidad de los trabajos que permanecen en ejecución.