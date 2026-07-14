Río Grande recibió el primer Torneo Nacional de Tiro con Arco

La ciudad de Río Grande fue escenario del primer Torneo Nacional de Tiro con Arco, una competencia organizada por la Agrupación Fueguina de Tiro con Arco (AFTA) que se llevó a cabo durante el fin de semana en el Anexo del Microestadio.

El certamen reunió el sábado a nueve arqueros que homologaron sus marcas para el ranking nacional. En tanto, el domingo participaron cerca de 30 deportistas de distintos puntos de Tierra del Fuego, con representantes de los clubes Del Martial, Uyana Haku y Arquería Austral de Ushuaia.

La competencia formó parte de las actividades por el décimo aniversario de AFTA. Su representante, Carlos Balbo, destacó el crecimiento que ha experimentado la disciplina en Río Grande durante los últimos diez años e invitó a quienes deseen iniciarse en el deporte a sumarse a los entrenamientos que se realizan los martes y jueves, de 19:30 a 23 horas, en el gimnasio de la Parroquia Virgen del Carmen. Remarcó además que no es necesario contar con experiencia previa ni con equipamiento propio.

Balbo también agradeció el compromiso de los arqueros y sus familias, así como el apoyo recibido para la organización del evento, y adelantó que el objetivo para el próximo año es concretar nuevas fechas válidas para el ranking nacional, consolidando a Río Grande como sede de importantes competencias de tiro con arco.