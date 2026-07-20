Los servicios veterinarios continúan llegando a distintos barrios con acciones de prevención y atención

Los equipos de Servicios Veterinarios continúan recorriendo diferentes sectores de la ciudad con el objetivo de acercar prestaciones gratuitas y promover el cuidado responsable de los animales de compañía.

En esta oportunidad, las actividades se desarrollaron en los barrios El Mirador, Argentino y Batalla de Georgias, donde se brindó información a los vecinos sobre los distintos programas disponibles para el cuidado de perros y gatos.

Durante la jornada se realizaron colocaciones de chips identificatorios en canes, una herramienta que permite facilitar la identificación de las mascotas y favorecer su recuperación en caso de extravío.

Además, se otorgaron turnos para castraciones, una medida que contribuye al control de la población animal y ayuda a prevenir enfermedades, mejorando la calidad de vida de las mascotas.

Los equipos también llevaron adelante controles preventivos en la vía pública para promover el cumplimiento de las normas vinculadas a la tenencia responsable y reforzar la importancia del cuidado de los animales.

Como parte de las actividades, se difundió el Portal Mascotero, un espacio digital destinado a fomentar la adopción responsable de perros y gatos que buscan un hogar definitivo.

Durante la recorrida se entregaron códigos QR para que los vecinos pudieran acceder de manera sencilla a la plataforma y conocer los animales disponibles para adopción.

Quienes deseen conocer los animales disponibles para adopción pueden ingresar al Portal Mascotero a través del siguiente enlace: https://yacare.dir.riogrande.gob.ar/portal/mascota/adopcion/⁠�.

Estas acciones buscan acercar los servicios veterinarios a cada barrio, facilitar el acceso de la comunidad a las distintas prestaciones y seguir promoviendo el bienestar animal mediante tareas de prevención, información y atención directa.