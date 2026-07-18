Prorrogan hasta el 31 de agosto la presentación de las declaraciones juradas de funcionarios

La Oficina Anticorrupción dispuso una prórroga para la presentación de las Declaraciones Juradas Patrimoniales Integrales correspondientes al ejercicio 2025 por parte de los funcionarios públicos nacionales.

De esta manera, el nuevo vencimiento fue fijado para el 31 de agosto de 2026, dejando sin efecto la fecha límite prevista originalmente para el 31 de julio.

La decisión fue oficializada mediante una resolución publicada en el Boletín Oficial y responde a las modificaciones introducidas en el calendario de vencimientos de los impuestos a las Ganancias y sobre los Bienes Personales.

Según se explicó, la actualización de esos plazos reducía el tiempo disponible para completar la información patrimonial que deben presentar los funcionarios, por lo que se consideró necesario otorgar una extensión.

Las declaraciones juradas patrimoniales incluyen datos sobre bienes, ingresos, deudas y otros aspectos económicos que permiten cumplir con los mecanismos de transparencia y control establecidos para quienes ejercen cargos públicos.

Desde el organismo señalaron que el objetivo de la prórroga es facilitar la correcta carga y verificación de la información, evitando inconvenientes derivados de la superposición con las obligaciones fiscales.

La resolución también establece que las áreas de recursos humanos de los distintos organismos nacionales deberán comunicar el nuevo cronograma a todos los funcionarios alcanzados por esta obligación.

Con esta medida, los responsables tendrán un mes adicional para completar la documentación requerida y cumplir con la presentación dentro del plazo establecido por la normativa vigente