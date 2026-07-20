OSEF Reorganiza su estructura para fortalecer la atención

La Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) puso en marcha una reorganización interna con el objetivo de reforzar la atención en sus farmacias propias, luego de registrarse un marcado incremento en la demanda de medicamentos por parte de los afiliados.

Como parte de esta medida, se dispuso que trabajadores que actualmente cumplen funciones en otras áreas regresen a la institución para desempeñarse en los sectores de atención al público, priorizando aquellos espacios vinculados con la entrega de tratamientos.

La decisión busca optimizar los recursos humanos disponibles y brindar una respuesta más rápida ante el crecimiento sostenido de personas que concurren diariamente a retirar sus medicamentos.

Desde la obra social explicaron que, tras la implementación de un nuevo sistema de dispensa, las farmacias comenzaron a recibir una cantidad de consultas y retiros muy superior a la habitual, lo que provocó demoras en algunos momentos de la atención.

No obstante, señalaron que el aumento en la concurrencia también está relacionado con una mejora en el abastecimiento de medicamentos, permitiendo responder a una mayor cantidad de recetas que meses atrás presentaban dificultades para ser cubiertas.

Las autoridades de OSEF indicaron que el principal objetivo es fortalecer la atención directa a los afiliados y reducir los tiempos de espera, concentrando el personal en las áreas consideradas esenciales para el funcionamiento diario de la institución.

Al mismo tiempo, se analizan nuevas alternativas para facilitar el acceso a los tratamientos. Entre las iniciativas que se encuentran en evaluación figura la posibilidad de implementar un sistema de entrega domiciliaria de medicamentos para personas con problemas de movilidad o que, por cuestiones de salud, no puedan trasladarse hasta las farmacias

La obra social considera que el crecimiento en la cantidad de afiliados que utilizan sus farmacias representa un cambio positivo, ya que refleja una mayor utilización del servicio y una respuesta más eficiente en la provisión de medicamentos.

Con esta reorganización, la institución apunta a mejorar la calidad de atención, optimizar el funcionamiento de sus farmacias y garantizar que los afiliados puedan acceder a sus tratamientos con mayor rapidez y en mejores condiciones.