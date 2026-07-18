Cambios en los envíos postales: unifican el régimen para las compras en el exterior

El Gobierno nacional puso en marcha una reforma del régimen de envíos postales que modifica las condiciones para importar y exportar mercaderías mediante el sistema postal y los servicios de courier. La decisión busca simplificar los procedimientos y unificar las reglas que hasta ahora eran diferentes según el operador utilizado.

Uno de los aspectos más relevantes de la medida es que las compras personales realizadas desde el exterior tendrán un tratamiento similar, independientemente de si el envío llega a través del Correo Argentino o de una empresa privada de mensajería internacional.

La nueva reglamentación establece una franquicia de hasta 400 dólares FOB por envío, monto sobre el cual no se abonarán derechos de importación ni la tasa de estadística. De esta manera, se busca reducir la carga impositiva para quienes realizan compras de uso personal.

El límite de cinco envíos anuales por persona continúa vigente, por lo que los usuarios deberán seguir respetando esa cantidad para acceder a los beneficios previstos por el régimen simplificado.

Hasta ahora, quienes utilizaban el sistema postal oficial y quienes elegían empresas de courier estaban alcanzados por normas diferentes. Con la reforma, el Ejecutivo apunta a eliminar esas diferencias y brindar un marco más uniforme para todos los consumidores.

La normativa también incorpora cambios destinados a favorecer las exportaciones. A partir de ahora, los envíos comerciales al exterior por vía postal ya no tendrán un tope de valor, una medida que podría beneficiar a pequeños productores, emprendedores y pymes que comercializan sus productos fuera del país.

Además, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) será la responsable de reglamentar los aspectos operativos del nuevo esquema y de supervisar su correcta aplicación en todo el territorio nacional.

Desde el Gobierno señalaron que la iniciativa forma parte de un proceso de modernización del sistema aduanero, con el objetivo de agilizar los trámites, reducir la burocracia y facilitar el comercio internacional.

La eliminación de diferencias entre los distintos canales de envío también apunta a ofrecer mayor previsibilidad a los usuarios, quienes contarán con reglas más claras al momento de realizar compras en plataformas internacionales.

Con la entrada en vigencia del nuevo decreto, tanto consumidores como emprendedores dispondrán de un régimen más homogéneo para operar con el exterior, en un contexto donde el comercio electrónico transfronterizo continúa creciendo y gana cada vez más protagonismo en el país.