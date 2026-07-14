Comenzó el Programa de Fortalecimiento Educativo durante el receso invernal en Tierra del Fuego

Con el inicio de las vacaciones de invierno, comenzó una nueva edición del Programa de Fortalecimiento Educativo, una propuesta destinada a niñas y niños del nivel primario que se desarrollará durante las dos semanas del receso escolar con actividades pedagógicas, recreativas, deportivas y lúdicas.

La iniciativa busca ofrecer espacios de aprendizaje, integración y entretenimiento para las infancias, replicando la experiencia realizada durante el verano, que tuvo una amplia participación en toda la provincia.

Las actividades se llevan a cabo de lunes a viernes, de 14 a 16 horas, en las Escuelas Provinciales N°13, N°15, N°41 y N°47 de Ushuaia. En Tolhuin, la Escuela Provincial N°45 y las Escuelas N°2, N°4, N°21 y N°42 de Río Grande.

Las familias interesadas pueden acercarse directamente a cualquiera de las instituciones donde se desarrolla la propuesta para inscribir a los chicos y participar de las actividades desde el mismo día.

En esta edición, el eje temático estará centrado en el «Mundial en Tierra del Fuego», una propuesta que utilizará el deporte como herramienta para promover contenidos educativos y actividades participativas durante el receso escolar.

Además, se prevé la incorporación de nuevas propuestas culturales que complementarán la programación prevista para las vacaciones de invierno en las tres ciudades de la provincia.