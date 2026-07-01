Río Grande recibió el primer torneo federativo provincial de gimnasia rítmica 2026

La ciudad de Río Grande fue escenario del Primer Torneo Federativo Provincial de Gimnasia Rítmica 2026, un encuentro que reunió a deportistas de distintos puntos de Tierra del Fuego y que marcó un importante paso para el crecimiento de esta disciplina en la provincia.

La competencia convocó a gimnastas provenientes de Río Grande y Ushuaia, quienes participaron en diferentes categorías y presentaciones, acompañadas por entrenadores, familias y público que siguió de cerca cada una de las actuaciones.

Entre las instituciones participantes estuvieron la Escuela de Gimnasia Rítmica de Río Grande y el Club de Gimnasia Rítmica de Ushuaia, cuyos equipos formaron parte de las instancias competitivas previstas durante la jornada.

Además de las pruebas oficiales, el evento ofreció exhibiciones protagonizadas por alumnas de las escuelas de gimnasia rítmica que desarrollan sus actividades en los polideportivos Carlos Margalot y Malvinas Argentinas. Las presentaciones permitieron mostrar el trabajo técnico y artístico que las deportistas realizan durante el año.

El torneo se convirtió en un espacio de intercambio de experiencias entre las distintas delegaciones, favoreciendo el aprendizaje, la convivencia y el fortalecimiento de los vínculos entre quienes practican esta disciplina.

La realización de este tipo de competencias resulta fundamental para fomentar el deporte formativo, incentivar la participación de niñas y jóvenes y brindarles nuevas oportunidades para desarrollar sus habilidades en un ámbito competitivo.

Asimismo, estos encuentros contribuyen a fortalecer la gimnasia rítmica en Tierra del Fuego, promoviendo el crecimiento de la actividad y generando nuevas instancias para que las deportistas continúen perfeccionándose.

Con una destacada participación de las instituciones y el acompañamiento de las familias, el primer torneo federativo provincial dejó un balance positivo y sentó las bases para futuras ediciones que continúen impulsando el desarrollo de la gimnasia rítmica en la provincia