El Gran Premio de la Hermandad inició su cuenta regresiva con el lanzamiento oficial de su 51ª edición

La tradicional competencia automovilística que une a las ciudades de Río Grande y Porvenir ya comenzó a palpitarse con la presentación oficial de su 51ª edición, un encuentro que reunió a organizadores, pilotos, dirigentes y referentes históricos del automovilismo regional.

La carrera se disputará entre el 14 y el 16 de agosto y volverá a convocar a competidores de Argentina y Chile, consolidándose como uno de los eventos deportivos más representativos de la Patagonia y un verdadero símbolo de integración entre ambos países.

Durante el acto, las autoridades del Automóvil Club Río Grande y de ADELFA encabezaron la ceremonia, acompañadas por representantes del deporte motor y numerosos protagonistas que han formado parte de la historia de esta emblemática prueba.

En el marco de la presentación también se rindió homenaje a pilotos, navegantes y antiguos dirigentes que contribuyeron al crecimiento del Gran Premio a lo largo de más de cinco décadas, destacando su compromiso y legado dentro de la competencia.

Desde la organización remarcaron que ya se trabaja intensamente en todos los aspectos vinculados a la logística, la seguridad y la coordinación necesaria para garantizar el normal desarrollo de la carrera.

Asimismo, se puso en valor el esfuerzo conjunto que realizan las instituciones de ambos lados de la frontera para mantener vigente una competencia que, año tras año, reúne a cientos de participantes y miles de aficionados.

Los organizadores reconocieron que esta edición presenta nuevos desafíos y cambios en la organización, aunque manifestaron su confianza en que el trabajo coordinado permitirá llevar adelante un evento a la altura de la historia del Gran Premio.

También destacaron que la actualización de algunos aspectos organizativos forma parte de un proceso necesario para asegurar la continuidad de la competencia y adaptarla a las nuevas exigencias sin perder su esencia.

Finalmente, renovaron la invitación a pilotos, equipos y fanáticos del automovilismo para ser parte de una nueva edición de una carrera que trasciende lo deportivo y representa una de las tradiciones más importantes de la región, fortaleciendo los lazos entre las comunidades de Argentina y Chile.