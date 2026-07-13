El calendario marca un nuevo fin de semana largo en agosto

Luego del feriado por el Día de la Independencia, el próximo descanso a nivel nacional llegará el lunes 17 de agosto, fecha en la que se conmemora el Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.

Al coincidir con un lunes, el feriado conformará un fin de semana largo de tres días, lo que permitirá a muchas personas aprovechar la ocasión para viajar, realizar actividades recreativas o simplemente descansar.

El 17 de agosto recuerda el fallecimiento del General José de San Martín, una de las figuras más importantes de la historia argentina y protagonista fundamental de la independencia de Argentina, Chile y Perú