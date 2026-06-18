Octavio Miranda: subcampeón en Chile, Top 10 en la Copa UCI C1 y puntos para el ranking mundial

Del podio en la Liga de BMX de Chile a medirse con la élite internacional. Octavio Miranda cerró una destacada actuación en Santiago al ubicarse entre los diez mejores rider de la Copa Internacional UCI C1 BMX Freestyle, quedando a las puertas de la final y consiguiendo sus primeros puntos en el ranking mundial. Con apenas 16 años, el joven riograndense continúa consolidándose como uno de los mejores deportistas de Tierra del Fuego y una promesa del BMX Freestyle argentino con proyección internacional.

El joven rider Octavio Miranda continúa dejando en alto el nombre de Río Grande y de Tierra del Fuego en el BMX Freestyle internacional. Durante su participación en competencias disputadas en Santiago de Chile, logró destacados resultados frente a algunos de los mejores exponentes de la disciplina.

El pasado 31 de mayo, Miranda compitió en la Liga Juvenil de BMX Freestyle Chile, desarrollada en el Parque de Cerro Navia, Santiago. Tras una sólida actuación en la etapa clasificatoria, el fueguino consiguió ubicarse en el tercer puesto, asegurando su lugar entre los finalistas.

Ya en la definición, Octavio desplegó toda su técnica y creatividad sobre la pista, realizando una destacada presentación que le permitió quedarse con el segundo lugar de la competencia, sumando un nuevo podio a su carrera deportiva.

La experiencia continuó el 6 de junio, cuando en categoría Elite- Masculino compitió en la Copa UCI C1 BMX Freestyle 2026, un evento internacional de la Unión Ciclista Internacional (UCI) en el mítico Bike Park Zignal, ubicado en el Parque Araucano de Santiago de Chile.

La competencia reunió a riders de gran nivel provenientes de distintos países y otorgó puntos importantes para el ranking mundial. A pesar de ser el competidor de menor edad en el certamen, Octavio se enfrentó a destacados atletas de categorías profesionales, demostrando su crecimiento deportivo y acumulando una valiosa experiencia en el máximo nivel internacional.

En su debut en una competencia de categoría C1, el joven fueguino consiguió ubicarse entre los diez mejores riders del certamen. Finalizó en la novena posición, a muy poca diferencia de los puntajes necesarios para acceder a la final, instancia reservada únicamente para los ocho mejores competidores.

De esta manera, Octavio cumplió uno de los objetivos que se había propuesto para esta competencia internacional: finalizar entre los diez mejores y obtener sus primeros puntos para el ranking mundial de BMX Freestyle, dando además un importante paso en el camino hacia futuras clasificaciones a eventos internacionales-