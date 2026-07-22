Acuerdan un nuevo aumento salarial para trabajadores municipales

En el marco de una nueva negociación paritaria, se alcanzó un acuerdo que establece un incremento del 5% sobre el salario básico, remunerativo y bonificable, con vigencia desde el 1° de julio, destinado a las y los trabajadores municipales.

Con esta actualización, la recomposición salarial acumulada durante el primer semestre de 2026 llega al 15%, con el objetivo de acompañar la evolución de la inflación y preservar el poder adquisitivo de los empleados.

El acuerdo también contempla nuevos pisos salariales. Los agentes con título secundario tendrán un salario mínimo de $1.250.000, mientras que quienes no cuenten con esa acreditación percibirán un piso de $1.150.000.

La mejora salarial se aplicará además a otros conceptos vinculados a la remuneración, incluyendo las becas municipales y los haberes de jubilados del ámbito municipal.

El entendimiento fue alcanzado tras una mesa de diálogo entre las autoridades y las organizaciones gremiales, destacándose la importancia de mantener abiertas las instancias de negociación para avanzar en acuerdos que beneficien a los trabajadores.

Desde las partes señalaron que la actualización salarial busca brindar una respuesta frente al complejo escenario económico actual, procurando sostener el ingreso de las familias municipales sin afectar la continuidad de los servicios esenciales.

El acuerdo representa una nueva instancia de consenso entre los representantes de los trabajadores y las autoridades, en un contexto marcado por la inflación y las dificultades financieras que atraviesan las administraciones locales.