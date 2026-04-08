Cine y memoria: Malvinas llega a la pantalla para toda la comunidad

En el marco de un nuevo aniversario de la Gesta de Malvinas, se llevará adelante un ciclo de cine abierto a toda la comunidad, pensado como un espacio de encuentro, reflexión y memoria colectiva. La propuesta busca rendir homenaje a los veteranos y acercar distintas miradas sobre uno de los hechos más significativos de la historia argentina.

Las proyecciones tendrán lugar en el Museo Municipal “Virginia Choquintel”, donde se presentarán dos producciones audiovisuales que abordan la temática desde perspectivas diversas, invitando al público a reflexionar sobre las huellas del conflicto y su impacto en la identidad nacional.

La primera función será el jueves 9 a las 19 horas, con la película “No tan nuestras”, una obra que ofrece una mirada íntima y profunda sobre las experiencias personales atravesadas por la guerra.

Por su parte, el jueves 23, también a las 19 horas, se proyectará “Puerto Deseado”, una producción que pone el foco en la construcción colectiva de la memoria, destacando testimonios, vivencias y el valor de la identidad.

Este ciclo propone fortalecer el vínculo con la historia reciente a través del cine, promoviendo espacios de participación y reflexión que reafirman el compromiso con la memoria, la soberanía y el reconocimiento permanente a quienes formaron parte de la causa Malvinas.