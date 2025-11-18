La Secretaría de Género y Desarrollo Comunitario del Municipio de Río Grande, invita a las familias a sumarse a una nueva edición de la Bicicleteada por el 25N – Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Las inscripciones se realizan a través del siguiente link: https://bit.ly/47In9yI.

La jornada se desarrollará el viernes 21 de noviembre a partir de las 10 horas, con punto de encuentro en el Centro Integral de la Mujer “Mujeres Centenarias”, ubicado en Prefectura Naval 730. Esta actividad se realizará en conjunto con la organización Ciclismo de Chicas, quienes guiarán el circuito.

Previo al inicio de la bicicleteada, se llevará adelante una charla sobre prevención de las violencias, orientada a fortalecer la reflexión y el compromiso colectivo por una vida libre de violencias para todas las mujeres y diversidades.

La propuesta tiene como objetivo promover hábitos de vida saludables, fomentar el uso de la bicicleta como medio de transporte y fortalecer los lazos comunitarios a través del deporte y el encuentro al aire libre.

Al finalizar el recorrido, se realizará una clase de estiramiento a cargo de profesores de educación física.

Las interesadas en participar, deberán inscribirse mediante el siguiente link: https://bit.ly/47In9yI. Se recomienda llevar casco, botella de agua y haber realizado un desayuno previo.

Con esta iniciativa, el Municipio de Río Grande ratifica su compromiso con la igualdad de género, la salud y el bienestar comunitario, impulsando políticas públicas que promueven la movilidad activa, el disfrute del espacio público y la vida libre de violencias.