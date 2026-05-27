Subieron los precios de ingreso al Parque Nacional Tierra del Fuego

La Administración de Parques Nacionales aplicó una nueva actualización en las tarifas de acceso al Parque Nacional Tierra del Fuego. A partir de la medida, los visitantes argentinos deberán abonar $18.000 para ingresar al predio, mientras que la entrada para turistas extranjeros quedó fijada en $40.000.

El incremento forma parte de una modificación tarifaria que alcanza a diferentes áreas protegidas del país y que comenzó a regir en los últimos días. También se actualizaron los valores para estudiantes, residentes y otros grupos contemplados dentro del esquema de categorías.

Entre las modalidades vigentes, continúa el beneficio para quienes deseen visitar el parque por una segunda jornada consecutiva dentro de las 72 horas, con una reducción del 50% sobre el valor de la entrada, trámite que debe realizarse de forma digital.

El Parque Nacional Tierra del Fuego es uno de los destinos turísticos más visitados de la provincia y recibe cada año a miles de personas atraídas por sus paisajes naturales, senderos y circuitos recreativos.