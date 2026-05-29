Oficializaron nuevos aumentos para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) confirmó un nuevo incremento para jubilaciones, pensiones y asignaciones familiares que comenzará a regir en junio de 2026. La actualización será del 2,58% y se aplicará de acuerdo al índice de inflación informado por el INDEC.

Con esta suba, la jubilación mínima pasará a $403.317,99, mientras que quienes perciben el haber mínimo continuarán recibiendo el bono extraordinario de $70.000, alcanzando un total de $473.317,99. Además, la PUAM se ubicará en $322.654,39.

La medida también impactará en las asignaciones familiares y universales, cuyos montos serán actualizados bajo el esquema de movilidad mensual vigente, establecido por el Decreto 274/24.

Desde ANSES recordaron que los aumentos se calculan tomando como referencia el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses anteriores, mecanismo que comenzó a aplicarse con la nueva fórmula de movilidad previsional.