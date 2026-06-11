Aumenta la demanda de turnos médicos mediante la plataforma online

La plataforma digital PacienteTDF alcanzó durante mayo un récord en la asignación de turnos médicos, con un total de 1.850 gestiones realizadas, lo que representa un incremento del 4,5% en comparación con abril.

Las estadísticas muestran un crecimiento constante en el uso de la herramienta a lo largo de los primeros cinco meses del año. En enero se gestionaron 1.029 turnos, mientras que en febrero fueron 1.589. Durante marzo se registraron 1.547 asignaciones, en abril 1.771 y en mayo se alcanzó la cifra más alta desde la puesta en marcha del sistema. En total, entre enero y mayo se concretaron 7.786 turnos mediante la plataforma.

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Desde el área de Salud destacaron que el sistema permite a los usuarios solicitar turnos de manera sencilla y rápida, evitando traslados y facilitando el acceso a distintas prestaciones médicas.

Asimismo, recordaron que cada lunes se actualiza la disponibilidad de turnos, por lo que se recomienda ingresar periódicamente para consultar especialidades y horarios disponibles.

También se solicitó a los pacientes asistir a los turnos programados o cancelarlos con anticipación en caso de no poder concurrir. Actualmente, el nivel de ausentismo ronda el 25%, una situación que reduce la disponibilidad de atención para otros usuarios que necesitan acceder a esos espacios.

Quienes deseen utilizar la plataforma pueden ingresar a PacienteTDF, completar el proceso de validación de identidad y acceder a los distintos servicios digitales vinculados al sistema público de salud.

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