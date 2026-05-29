Empleadas domésticas: cómo calcular el aguinaldo y cuándo debe pagarse en junio

Las trabajadoras de casas particulares deberán cobrar el primer medio aguinaldo de 2026 antes de finalizar junio. El Sueldo Anual Complementario (SAC) corresponde al 50% del mejor salario mensual percibido durante el primer semestre del año.

En los casos en que la empleada no haya trabajado los seis meses completos, el pago se realiza de manera proporcional al tiempo efectivamente trabajado. Para calcularlo, se toma el sueldo más alto del período, se divide por 12 y luego se multiplica por la cantidad de meses trabajados.

Por ejemplo, si una trabajadora comenzó sus tareas en marzo y su mejor salario fue de $700.000, el cálculo proporcional será sobre cuatro meses trabajados dentro del semestre.

El beneficio alcanza tanto al personal mensualizado como a quienes trabajan por hora, siempre que estén registradas formalmente. Además, el pago del aguinaldo es obligatorio y debe abonarse en la última jornada laboral de junio.