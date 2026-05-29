Habilitan a billeteras virtuales a cobrar cuotas de préstamos mediante débito automático

Las empresas de billeteras virtuales podrán comenzar a cobrar las cuotas de préstamos directamente desde cuentas bancarias de sus clientes, luego de una disposición impulsada por el Banco Central que entrará en vigencia a fines de agosto.

La medida permitirá que las fintech utilicen un sistema de débito automático para asegurar el pago de créditos otorgados a usuarios, siempre con autorización previa del titular de la cuenta. De esta manera, las cuotas podrán descontarse automáticamente desde una caja de ahorro o cuenta bancaria vinculada.

El nuevo esquema busca agilizar los mecanismos de cobro y reducir la mora en los préstamos digitales, un problema que en los últimos meses mostró un fuerte crecimiento dentro del sector financiero tecnológico.

Además, la reglamentación establece que las plataformas deberán informar previamente cada débito y tendrán la posibilidad de realizar nuevos intentos de cobro en caso de no encontrar fondos suficientes en la cuenta del usuario.

Con esta decisión, las billeteras virtuales suman una herramienta similar a la que ya utilizan los bancos para préstamos, tarjetas y servicios, en un contexto donde las fintech continúan ampliando su participación en el mercado crediticio argentino.