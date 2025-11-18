Río Grande será sede de 4 torneos nacionales en el 2026

El Consejo Federal de Fútbol Argentino (CFFA) confirmó que Río Grande será sede de 4 torneos nacionales de futsal durante el 2026, consolidando a la ciudad como uno de los principales escenarios deportivos del país.

De acuerdo al calendario oficial, entre el 13 y el 18 de julio se realizará el Torneo Nacional Federal Amateur Femenino – Zona Campeonato. Luego, del 20 al 25 de julio, se disputarán los Torneos Nacionales de Clubes Sub 13 y Sub 15. Finalmente, entre el 5 y el 10 de octubre, Río Grande volverá a recibir delegaciones de todo el país con la realización del Torneo Nacional Federal Amateur Masculino – Zona Campeonato.

La confirmación se dio en el marco de una reunión oficial en la sede de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), donde Río Grande, en un hecho histórico, tuvo una participación institucional destacada. Participaron Guillermo Vargas, presidente de la Liga Oficial de Fútbol de Río Grande, junto al subsecretario de Deportes del Municipio, Diego Radwanitzer, acompañando a las autoridades del Consejo Federal: Javier Treuque (secretario general), Jacinto Cáceres (secretario), Alfredo Ariart (presidente), Rubén Miadosqui (vicepresidente) y Marcelo Gonzáles (vocal).

Este anuncio representa un nuevo reconocimiento al trabajo articulado entre el Municipio de Río Grande, la Liga Oficial de Fútbol y el Consejo Federal, quienes consolidaron un modelo de organización deportiva promoviendo el desarrollo de los certámenes federales y fortalece el posicionamiento de la ciudad en el ámbito nacional.

Al respecto, Radwanitzer destacó que “la confirmación de Río Grande como sede es el resultado de una política deportiva sostenida, basada en la planificación y el acompañamiento institucional que permite recibir eventos de carácter nacional”.

Desde el CFFA también valoraron el compromiso de Río Grande en la promoción del deporte federal, reconociéndola como una de las ciudades más activas e importantes del país en materia de organización de torneos.