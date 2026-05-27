Con gran participación y fuerte presencia fueguina cerró una nueva edición del Festival Cine en Grande

Con una emotiva jornada de cierre culminó la novena edición del Festival Nacional de Cine en Grande, que durante toda una semana convirtió a Río Grande en un punto de encuentro para realizadores, productores, artistas y amantes del cine de distintos puntos del país y la Patagonia.

El evento se destacó por su marcada identidad regional y por la importante participación de producciones realizadas en Tierra del Fuego. De las doce obras principales exhibidas en la sección de largometrajes, seis tuvieron como escenario principal distintos paisajes de la provincia, reflejando el crecimiento sostenido de la producción audiovisual fueguina.

Además de las proyecciones, el festival incluyó talleres, espacios de intercambio y encuentros entre realizadores emergentes, fortaleciendo los vínculos dentro del sector audiovisual patagónico y binacional.

Desde la organización resaltaron la gran respuesta del público y el nivel alcanzado por las producciones presentadas, subrayando también la participación de jóvenes talentos y el aporte de instituciones educativas vinculadas a la formación audiovisual.

El cierre contó con la entrega de premios en las distintas categorías competitivas, donde se reconocieron producciones nacionales, binacionales, estudiantiles y videoclips.

Producciones premiadas

Videoclips

•Primer premio: Grito Gaucha – Campo Loop, de Gastón Barbosa y Agustina Barreto.

•Segundo premio: Sensei – XS, de Carlos Echeverría.

Categoría Estudiantes

•Primer premio: Las que sostienen, de Agustina Lazarte.

Cortometraje Nacional

•Oportuncrisis, de Matías Molchadsky y Rolando Javier Curten.

Cortometrajes Binacionales

•Inchegen Awka Liwen, de Yvana Juárez.

•¿Sueñan los centinelas del mar?, de Claudia Valdivia y Fernanda Ojeda.

Largometrajes Binacionales

•La fabulosa máquina de cosechar oro, de Alfredo Pourailly De La Plaza (Chile).

Película Nacional

•3.000 KM en bicicleta, de Iván Vescovo.