Río Grande refuerza su compromiso en la lucha contra el VIH

El Municipio organizó las “Jornadas en Prevención Combinada del VIH», un encuentro que reunió a equipos municipales, organismos internacionales y expertos en salud para avanzar en políticas públicas inclusivas y fortalecer la prevención. Además, es importante destacar que se llevó adelante la firma de la Declaración de París, donde Río Grande se incorpora a la red de municipios comprometidos con la respuesta al VIH.

Las jornadas contaron con la participación de representantes del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y ONUSIDA, las cuales se desarrollaron en un contexto de compromiso renovado para avanzar hacia una sociedad más justa, inclusiva y saludable con el objetivo de optimizar las políticas públicas y las acciones implementadas en el Municipio, mediante la prevención combinada y la cooperación.

Uno de los momentos más importantes y significativos fue la firma oficial de la Declaración de París, a través de la cual el Municipio de Río Grande se incorporó formalmente a la Red de Municipios Comprometidos con la Respuesta al VIH. Durante el acto, estuvieron presentes Clarisa Brezzo, asesora en Información Estratégica de ONUSIDA para Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay; e Ivana Ybars, secretaria de Género y Desarrollo Comunitario, en representación del Municipio.

Al respecto, Ybars destacó que «la adhesión de Río Grande a la Declaración de París reafirma el compromiso del Municipio con una respuesta integral, basada en derechos y libre de estigmas frente al VIH». En esa misma línea, afirmó que, «como Municipio, asumimos la responsabilidad de fortalecer la prevención, ampliar el acceso a información y cuidados, garantizando políticas públicas que protejan a toda la comunidad».

Luego de la firma, la capacitación continuó con distintas presentaciones que estuvieron a cargo de destacados profesionales. Diego Borisonik, asociado de Programa de Desarrollo Inclusivo de PNUD, quien expuso sobre la Red Nacional de Municipio Comprometidos con la Respuesta al VIH.

Posteriormente, siguió Sergio Maulen, coordinador de la Agencia UNRAF que disertó en 2 bloques. Por un lado, trató sobre “Prevención Combinada: Conceptos y adaptación local”; mientras que en el otro profundizó en la “Prevención Combinada con enfoque en evaluación de riesgos y servicios de prevención para poblaciones claves”, donde brindó herramientas y perspectivas fundamentales para la implementación local.

Las jornadas fueron una instancia clave para consolidar esfuerzos, fortalecer alianzas y reafirmar el compromiso del Municipio de Río Grande con la salud comunitaria. La participación activa y el intercambio de saberes impulsaron la construcción de una Río Grande más saludable, reflejando la dedicación de la comunidad en la erradicación del VIH.