Impulsan la participación ciudadana para recuperar áreas afectadas por incendios en Corazón de la Isla

La participación de vecinos, instituciones, organizaciones y empresas interesadas en colaborar con la recuperación de la Reserva Provincial Corazón de la Isla fue declarada de interés ambiental, con el objetivo de fortalecer las tareas de restauración en sectores afectados por los incendios forestales registrados en 2022.

La iniciativa busca brindar un marco formal para canalizar proyectos y acciones destinadas a la recuperación y puesta en valor de este importante espacio natural protegido. Las propuestas deberán ser evaluadas técnicamente y cumplir con los criterios ambientales establecidos para garantizar intervenciones responsables y sostenibles.

Además, se creó un Registro de Proyectos para la Restauración y Puesta en Valor de la Reserva, donde podrán presentarse iniciativas vinculadas a la reforestación, dispersión de semillas, protección de renovales, erradicación de especies exóticas, mantenimiento de senderos, instalación de cartelería y actividades de educación ambiental.

El incendio forestal ocurrido en noviembre de 2022 afectó cerca de 8.000 hectáreas de bosque nativo, impactando especialmente zonas de uso público y sectores con escasa capacidad de regeneración natural. Desde entonces, se vienen desarrollando distintas acciones de evaluación, restauración y reforestación con el acompañamiento de equipos especializados.

La medida también reconoce el interés de diversos sectores de la comunidad por participar activamente en la recuperación de este valioso ecosistema, considerado un refugio fundamental para numerosas especies de flora y fauna nativas de Tierra del Fuego.

Las intervenciones serán definidas en función de criterios técnicos y se priorizarán aquellas áreas con menores posibilidades de recuperación natural.