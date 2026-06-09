Investigan un violento episodio que terminó con un fallecido

Una discusión ocurrida durante la mañana de este martes en una vivienda ubicada sobre calle Forgacs al 1600, en Río Grande, derivó en un grave hecho de violencia que terminó con la muerte de un hombre identificado como Pablo Orellano.

De acuerdo con las primeras informaciones, el episodio se habría producido en el marco de una presunta agresión contra una mujer. En medio de la situación intervino el hijo de ésta, generándose un enfrentamiento que culminó con lesiones de gravedad.

Tras la intervención de personal policial y sanitario, se confirmó el fallecimiento de Orellano. La Justicia trabaja ahora para reconstruir la secuencia de los hechos y determinar las responsabilidades de cada una de las personas involucradas.

La causa quedó a cargo del juez Raul Sahade, mientras continúan las pericias y la toma de testimonios con el objetivo de esclarecer lo ocurrido. En el lugar se realizaron las actuaciones correspondientes y se preservó la escena para el trabajo de los peritos.