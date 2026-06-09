Campaña de control de lunares y detección temprana de Cáncer de piel

En el marco del Día Mundial del Cáncer de Piel, se realizará una nueva campaña de control de lunares destinada a personas mayores de 14 años, con el objetivo de promover la prevención, la concientización y el diagnóstico temprano de esta enfermedad.

La actividad se desarrollará el próximo 16 de junio y está orientada a detectar de manera precoz posibles lesiones sospechosas, además de fomentar la importancia de los controles periódicos y el cuidado de la piel.

Las inscripciones permanecerán abiertas hasta el 10 de junio y deben realizarse de manera online a través del siguiente formulario: https://bit.ly/4exfZSB⁠�.

Los controles serán efectuados inicialmente por profesionales de la salud capacitados para la evaluación de lunares y otras lesiones cutáneas. En los casos que lo requieran, se realizará la derivación para una atención especializada y seguimiento dermatológico.

La detección temprana continúa siendo una de las herramientas más importantes para el tratamiento oportuno de las enfermedades de la piel, por lo que se recomienda realizar consultas médicas ante cualquier cambio en lunares o manchas cutáneas.