Hasta fin de mes continúa el relevamiento nacional para trabajadores de la educación

Docentes y personal no docente de establecimientos educativos de gestión estatal y privada de Tierra del Fuego tienen tiempo hasta el 30 de junio para completar el Relevamiento Nacional de Personal Educativo (ReNPE), una iniciativa que busca recopilar información sobre la situación laboral, la formación y la trayectoria profesional de quienes se desempeñan en el sistema educativo.

El relevamiento forma parte de la Red Federal de Información Educativa y está dirigido a trabajadores de todos los niveles y modalidades educativas, con excepción de las universidades.

Para participar, los interesados deben ingresar a https://renpe.educacion.gob.ar/⁠� y completar el cuestionario utilizando su usuario y contraseña de la aplicación Mi Argentina.

Quienes necesiten asistencia para realizar el trámite pueden comunicarse por correo electrónico a [email protected] o acercarse a las oficinas de Atención al Docente en Río Grande, ubicadas en Thorne 1949, Oficina 1, o en Ushuaia, en las oficinas del Ministerio de Educación, en el barrio 60 Viviendas.

Las autoridades recordaron que quienes ya hayan completado el relevamiento y cuenten con el certificado correspondiente no deben volver a realizarlo. Además, remarcaron la importancia de efectuar el registro antes del 30 de junio, ya que el plazo establecido no será prorrogado.