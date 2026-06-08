Últimos días para aprovechar descuentos en el pago anual de impuestos

Los contribuyentes tienen tiempo hasta el próximo 12 de junio para acceder a importantes bonificaciones por el pago anual anticipado de impuestos. Entre los beneficios vigentes se encuentra un descuento del 15% por abonar de manera anticipada, al que se suma un 10% adicional para los vehículos que no registren multas pendientes al 31 de diciembre de 2025.

Además, quienes cumplan con estas condiciones podrán acceder a nuevas reducciones para el próximo período fiscal. Se prevé un 10% de descuento por la condición de Buen Contribuyente para quienes no mantengan deudas al 15 de diciembre de 2026, junto con otro 15% de bonificación por pago anticipado correspondiente al Ejercicio Fiscal 2027. A su vez, los vehículos sin infracciones impagas al cierre de 2026 obtendrán un descuento adicional del 10%.

Para facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, también se encuentra disponible la posibilidad de financiar el pago en hasta 10 cuotas sin interés con tarjetas del Banco Tierra del Fuego, incluyendo un reintegro del 10%.

El pago puede realizarse de forma presencial en los distintos centros habilitados para atención al público o mediante las plataformas digitales disponibles, tanto a través del portal web de gestión tributaria como de la aplicación móvil oficial.