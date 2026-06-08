Nuevos proyectos acuícolas abren perspectivas de inversión y empleo en Tierra del Fuego

La reciente implementación de la Ley Provincial de Pesca y Acuicultura comenzó a generar interés en diversos proyectos vinculados al desarrollo productivo de Tierra del Fuego, con iniciativas que apuntan a diversificar la economía, promover inversiones y crear nuevas fuentes de trabajo.

Entre las propuestas en estudio se encuentra un emprendimiento previsto para Tolhuin que combinaría actividades turísticas y productivas. El proyecto contempla la construcción de cabañas, un restaurante boutique y un sistema de aquaponía que integraría la cría de truchas con cultivos hidropónicos.

También se analiza una iniciativa orientada a la producción genética y obtención de ovas para abastecer al sector acuícola, con el objetivo de fortalecer el desarrollo de la actividad en la provincia.

A su vez, avanzan propuestas relacionadas con el cultivo de macroalgas, erizos de mar y truchas, actividades que podrían alcanzar importantes niveles de producción anual y consolidar nuevas alternativas para el aprovechamiento sostenible de los recursos marinos.

Otro de los proyectos destacados se desarrolla en la zona de San Pablo, donde se impulsa el cultivo de mejillones junto con acciones destinadas a fortalecer la participación de proveedores locales y generar un mayor impacto económico en la región.

Las distintas iniciativas buscan ampliar la matriz productiva fueguina y fomentar nuevas oportunidades de crecimiento en el centro y norte de la provincia, consolidando a la acuicultura como un sector con potencial para el desarrollo económico regional.