Plataformas de transporte: habilitan el registro digital para conductores y vehículos

Quedó habilitado el proceso de inscripción digital para conductores y vehículos que prestan servicios a través de plataformas electrónicas de transporte en Río Grande. La iniciativa busca ordenar la actividad y fortalecer las condiciones de seguridad tanto para los usuarios como para quienes trabajan en este sector.

El trámite se realiza de manera online mediante el Portal Ciudadano y contempla dos registros obligatorios: uno destinado a los conductores y otro para los vehículos afectados al servicio.

Para inscribirse, los conductores deberán completar sus datos personales y presentar la documentación requerida, entre ella DNI, licencia profesional categoría D1 vigente, certificado de antecedentes y constancias impositivas correspondientes. Tras la presentación, la documentación será evaluada por las autoridades competentes antes de otorgar la habilitación.

En cuanto a los vehículos, será necesario acreditar que el impuesto automotor se encuentra al día y presentar la documentación de la unidad, incluyendo título automotor, seguro habilitante para transporte de pasajeros, Revisión Técnica Obligatoria (RTO) vigente y certificado de desinfección.

Una vez completados ambos registros y verificadas las condiciones exigidas, se autorizará la prestación del servicio. Además, se recordó que toda la información presentada tiene carácter de declaración jurada y que podrán solicitarse datos adicionales durante el proceso de evaluación.

La medida representa un avance en la regulación de las nuevas modalidades de transporte que funcionan mediante aplicaciones, con el objetivo de brindar mayores garantías y promover una actividad formal y segura.