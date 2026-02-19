Críticas a la reforma laboral: “Genera más incertidumbre para quienes viven de su trabajo”

El intendente de Río Grande, Martín Perez, expresó su preocupación ante el proyecto de reforma laboral que obtuvo media sanción en el Senado, al considerar que las modificaciones propuestas podrían afectar de manera directa a los trabajadores.

Si bien reconoció que toda legislación debe actualizarse y adaptarse a los nuevos contextos, sostuvo que el eje del debate no radica en la necesidad de modernizar normas, sino en la orientación de los cambios planteados. “Actualizar no es el problema; el problema es hacia dónde se avanza”, planteó, al advertir que la iniciativa, tal como está formulada, “carece de equilibrio y suma incertidumbre e inseguridad a quienes viven de su trabajo”.

Entre los aspectos que generan mayor inquietud, mencionó la posibilidad de extender la jornada laboral a 12 horas, la reducción de vacaciones en bloque —especialmente durante el verano—, limitaciones al derecho a huelga y modificaciones en el cálculo de indemnizaciones que excluirían el aguinaldo.

Para Perez, cualquier reforma laboral debería tener como objetivo fortalecer el entramado productivo sin debilitar derechos conquistados. En ese sentido, remarcó que una verdadera modernización debe promover el empleo formal, brindar previsibilidad a quienes invierten y garantizar reglas claras tanto para el capital como para el trabajo.

“Lo que necesitamos es un modelo que combine producción con empleo y equilibrio entre las partes”, afirmó. Y concluyó con una definición contundente: “Modernizar es avanzar; si se retrocede en derechos, no es modernización, es lo contrario”.