Allanamientos en Río Grande por robo en vivienda: dos notificados por la causa

La Policía Provincial, a través de la Comisaría Cuarta de Río Grande, informó sobre avances en una investigación iniciada tras la denuncia por la sustracción de prendas de vestir y otros elementos del interior de una vivienda.

El hecho fue denunciado el pasado 14 de febrero y, a partir de las tareas investigativas realizadas por el personal policial, se logró reunir información que permitió solicitar medidas judiciales.

En ese marco, el Juzgado de Instrucción N.º 3 del Distrito Judicial Norte libró órdenes de allanamiento para dos domicilios ubicados en calle Keninek 160 y en Los Sauces 48.

Durante el procedimiento efectuado en la vivienda de calle Keninek, los efectivos obtuvieron resultados positivos, procediendo al secuestro de elementos considerados de interés para la causa.

En el marco de la diligencia, los ciudadanos Azael Ángel Hernández y Dylan Gianluca Quiroz fueron debidamente notificados de sus derechos y garantías procesales, quedando vinculados a la investigación en curso.

La causa continúa bajo la órbita judicial correspondiente.