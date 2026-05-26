Avanza la elaboración del plan de manejo para el Área Protegida Península Mitre

Con una amplia participación de organizaciones ambientales, comunidades originarias, instituciones académicas y sectores vinculados al turismo y la conservación, se desarrolló en Ushuaia el primer taller participativo destinado a la elaboración del Plan de Manejo y Gestión del Área Natural Protegida Península Mitre.

El encuentro se llevó adelante en el salón del IPRA y tuvo como objetivo comenzar a definir una herramienta estratégica para la protección y administración del territorio, promoviendo el trabajo conjunto entre distintos actores sociales e institucionales.

Durante las jornadas, los participantes trabajaron en la identificación de los principales valores de conservación del área, además de analizar posibles impactos y elaborar un diagnóstico integral mediante un análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas.

En ese marco, se remarcó la importancia de generar una planificación que permita compatibilizar la preservación ambiental con actividades sostenibles que puedan desarrollarse en la zona, priorizando el cuidado del patrimonio natural fueguino.

Desde el área de Biodiversidad y Conservación destacaron el compromiso sostenido de numerosas instituciones y organizaciones que desde hace años impulsan la protección de Península Mitre, declarada Área Natural Protegida por ley en 2022. También subrayaron el valor de esta nueva etapa participativa para avanzar en una planificación construida de manera colectiva.

Del taller participaron representantes de asociaciones ambientalistas y de guías de montaña, entidades vinculadas al turismo, comunidades Selk’nam y Yagán, organismos técnicos y científicos, universidades, Parques Nacionales, el Municipio de Ushuaia y miembros de la Armada Argentina, entre otros sectores.