La Línea B ampliará su recorrido hasta el Centro de Bienestar “Papa Francisco”

A partir de este martes 26 de mayo, la Línea B del transporte público de pasajeros extenderá su recorrido para llegar hasta el Centro de Bienestar para Personas Mayores “Papa Francisco”, con el objetivo de mejorar la accesibilidad y facilitar el traslado de quienes concurren diariamente al lugar.

La medida surge a partir de un planteo realizado por adultos mayores durante el último encuentro del Consejo del Adulto Mayor, espacio en el que se acercan propuestas e inquietudes vinculadas a la calidad de vida y al acceso a distintos servicios.

Con esta modificación, se busca brindar una mejor cobertura del transporte público y favorecer la inclusión y el acompañamiento de las personas mayores, permitiendo un acceso más cómodo y directo al centro de bienestar.

La ampliación del recorrido apunta además a fortalecer la conectividad en distintos sectores de la ciudad y dar respuesta a una necesidad planteada por quienes utilizan habitualmente este espacio.